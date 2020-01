La Russie, la Chine ou encore la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi ont commenté la mort du général Soleimani, à la suite d'un raid américain lancé sur Bagdad.

Chine: "Préoccupée"

La Chine a fait part vendredi de sa "préoccupation" et a appelé au "calme" après un raid en Irak revendiqué par Washington qui a coûté la vie notamment au général Qassem Soleimani, homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient. De son côté, la Russie a mis en garde contre les conséquences de cet assassinat ciblé, une frappe américaine "hasardeuse" qui va se traduire par un "accroissement des tensions dans la région". La Chine est l'un des pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien dont les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement en 2018 et l'un des principaux importateurs de brut iranien. "Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

Russie: "Un palier hasardeux"

"L'assassinat de Soleimani (...) est un palier hasardeux qui va mener à l'accroissement des tensions dans la région", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences RIA Novosti et TASS. "Soleimani servait fidèlement les intérêts de l'Iran. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple iranien", a-t-il ajouté.

Nancy Pelosi: "Une dangeureuse escalade de la violence"

Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine, et l'ancien vice-président démocrate et candidat actuel à la présidentielle Joe Biden remettent en question la décision du président Donald Trump de tuer le général irakien Qassem Soleimani en Irak. Les deux personnalités parlent d'une "escalade". Nancy Pelosi a remis en question la légitimité de l'attaque à la roquette. C'est arrivé "sans accord avec le Congrès", a-t-elle dénoncé. "La priorité absolue pour le gouvernement américain est de protéger la vie des Américains et leurs intérêts", a-t-elle déclaré.

Un débat a éclaté entre les démocrates et les républicains au Congrès sur l'attaque à la roquette et si le président avait besoin de l'autorisation du Congrès pour le faire. La vie des soldats et diplomates américains ne devrait plus être mise en danger par des actes "provocateurs et excessifs", a déclaré Mme Pelosi. L'attaque aérienne pourrait, selon elle, conduire à une "dangereuse escalade de la violence".

Joe Biden: "Au bord d'un plus grand conflit au Moyen-Orient"

Selon Joe Biden, les États-Unis pourraient être "au bord d'un plus grand conflit au Moyen-Orient". Selon lui, M. Trump a jeté une "tige de dynamite dans le baril de poudre", écrit-il dans un communiqué. Bien que Soleimani, selon Joe Biden, méritait d'être tenu responsable "de ses crimes contre les soldats américains", l'attaque américaine a inutilement aggravé la situation déjà dangereuse dans la région, estime-t-il.