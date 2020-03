L’Irak va-t-il enfin pouvoir surmonter la grave crise politique et sociale déclenchée à la fin de l’année dernière ? La nomination, mardi, d’Adnane Zorfi au poste de Premier ministre relance les espoirs de former, d’ici un mois, un gouvernement de plein exercice dans ce pays soumis à des influences contradictoires. À commencer par celles de ses principaux alliés, les États-Unis et l’Iran voisin, engagés dans une guerre des nerfs qui s’exprime aussi sur son territoire.