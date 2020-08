Le dialogue de paix était à deux doigts de commencer. Début août, après cinq mois de tergiversations, le régime de Kaboul s’apprêtait à relâcher quatre cents talibans, achevant ainsi la libération de 5 000 prisonniers comme stipulé dans l’accord de Doha. Ce texte, paraphé par les États-Unis et les talibans en février, stipulait qu’en échange de ces libérations et du retrait des 14 000 soldats américains d’ici avril 2021, les talibans relâchaient un millier de détenus et entamaient un dialogue avec les partis afghans. Les discussions devaient déboucher sur un cessez-le-feu et un gouvernement d’union. De quoi entrevoir une issue au conflit qui dure depuis près de vingt ans.