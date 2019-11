AsieVidéo Le Qatar parie sur plus de 1,5 million de supporters Christophe Lamfalussy

La construction des huit stades et des centres d’entraînement devrait coûter entre 6 et 8 milliards de dollars. Après les accusations de corruption contre le Qatar lors de la sélection du pays hôte et la polémique sur la construction des stades réfrigérés en plein désert, les officiels qataris prennent soin d’avancer leurs arguments. Ils veulent, disent-ils, " reprendre le contrôle du narratif".