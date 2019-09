On n’aurait jamais imaginé que Hong Kong puisse un jour faire l’objet d’un rapport d’Amnesty International dénonçant des violations des droits de l’homme à grande échelle. L’ex-colonie britannique se distinguait jusqu’à récemment par l’exemplarité de ses forces de police, autant que par son classement dans le peloton de tête des territoires les plus attachés à l’état de droit. Or, voici qu’Amnesty y déplore non seulement l’emploi d’une violence excessive pour réprimer les manifestations et le recours aveugle à des méthodes brutales, mais aussi les mauvais traitements infligés aux personnes arrêtées, lesquels s’apparentent parfois à de la torture.

(...)