Le Vice-président du Comité des Arméniens de Belgique victime d’une vidéo de désinformation sur le Haut-Karabakh Asie Ch.Ly.

Un Belge d’origine arménienne Peter Petrossian se retrouve au centre d’une vidéo de propagande et de désinformation diffusée sur YouTube et par le journal nationaliste turc Yeni Akit, au cours de laquelle on lui prête d’avoir négocié avec les Kurdes d’Irak et de Syrie pour envoyer des armes et des mercenaires en Arménie pour combattre les forces azéries.