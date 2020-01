La thèse du tir de missile gagne du terrain comme explication au crash du boeing ukrainien à Téhéran. Les États-Unis l’appuient, l’Iran la réfute catégoriquement. L’enquête internationale va établir les circonstances de la catastrophe.

La catastrophe du vol FS752 d’Ukraine International Airlines reliant Téhéran et Kiev est-elle un dommage collatéral des tensions entre l’Iran et les États-Unis ? L’avion, un boeing 737-800 transportant 167 passagers (en majorité iraniens, canadiens et ukrainiens) et neuf membres d’équipage, s’est écrasé mercredi matin avant l’aube près de la capitale iranienne, quelque deux minutes après son décollage de l’aéroport Imam Khomeini.