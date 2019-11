Un député, hué par les manifestants, contraint de prendre la fuite sur le siège arrière du scooter d’un vendeur de narguilé. La scène, filmée et largement relayée sur la toile, en dit long sur la déconfiture d’une classe politique violemment décriée depuis un mois par la rue. Mardi, les contestataires ont infligé un nouveau revers à leurs dirigeants en bloquant l’accès des élus au Parlement qui devait se réunir le jour même pour voter une loi controversée sur l’amnistie de milliers d’islamistes et de criminels. Certains parlementaires ont préféré boycotter la séance, d’autres se sont fait alpaguer par les manifestants.

Faute de quorum suffisant, le secrétaire de la Chambre a dû platement annoncer le report du vote. Aux abords de l’hémicycle, où des centaines de personnes étaient massées depuis le petit matin, la nouvelle a été accueillie avec une explosion de joie.

"C’est un premier pas vers la grande victoire quand ils partiront tous !", jubile Ziad, un père de famille au chômage. "On ne les laissera plus venir au Parlement et voter aucune loi. Nous les avons élus il y a un an mais maintenant on n’en veut plus", martèle Toufic, 40 ans. "On veut un nouveau Liban, civil, et la fin de la corruption", poursuit cet employé dans le secteur médical.