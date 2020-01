Les États-Unis ont dépensé plus de 5,8 milliards de dollars, entre 2015 et 2019, pour former et équiper les forces de sécurité irakiennes. Ils déploient près de 5 200 soldats dans le pays et ont rénové plusieurs bases, dont la base aérienne d’Ain Assad, qui leur sert toujours dans les frappes contre le groupe État islamique.

Ceci explique pourquoi Donald Trump a menacé Bagdad de sanctions très dures si le gouvernement met en œuvre la demande du Parlement irakien d’expulser les troupes américaines. “Cette base aérienne nous a coûté des milliards de dollars pour la construire… Nous n’allons pas partir à moins qu’ils ne nous remboursent”, a déclaré le président américain à des journalistes présents dans l’Air Force One qui le ramenait dimanche à Washington après ses vacances en Floride.

Donald Trump a menacé l’Irak de sanctions “comme ils n’en ont jamais vu auparavant” et qui “feront apparaître les sanctions contre l’Iran comme presque faibles”.

Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi – démissionnaire après la vague de manifestations dans son pays – a appuyé la demande du Parlement en exigeant “un calendrier” pour le retrait de toutes les troupes étrangères, y compris américaines, et ce pour sauver “la souveraineté nationale” du pays.

Pour le moment, c’est la confusion qui règne.

Dans une lettre aux autorités irakiennes, le général William Seely, commandant des forces américaines en Irak, a annoncé lundi le redéploiement de ses troupes en vue d’un retrait, mais le Pentagone a formellement démenti que telle était l’intention de Washington. « Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point", a déclaré le secrétaire d’Etat à la Défense, Mark Esper. "Cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui".

Washington présente la lettre comme un « brouillon » qui n’aurait jamais dû être transmis aux Irakiens. "C'était un projet (de lettre) non signé", envoyé à quelques leaders militaires irakiens parce que les mouvements de troupes américaines en Irak se sont accrus ces derniers jours, a expliqué à la presse le général Milley. "C'est une erreur commise en toute bonne foi".

Guerre d’influence

Depuis l’invasion américaine de 2003, États-Unis et Iran se disputent l’influence dans le pays, à coups de lobbying intense. Producteurs de pétrole, les deux pays ne lorgnent pas nécessairement les richesses en or noir du pays, que se partagent des compagnies chinoises, turque, occidentales ou russes, mais s’intéressent à sa position stratégique.

Les forces américaines ont compté jusqu’à 170 000 soldats en 2007, mais ont dû quitter le pays en 2011, faute d’un accord de Bagdad pour prolonger le stationnement des troupes. Elles sont revenues en 2014 à la demande de l’Irak, pour combattre l’État islamique.

De son côté, l’Iran a accru son influence en finançant des milices chiites souvent dirigées par d’anciens opposants à Saddam Hussein, formés en Iran. C’était le cas d’Abou Mehdi al-Mouhandis, le haut responsable militaire irakien, tué dans la frappe américaine de vendredi à Bagdad.

Al-Mouhandis était le numéro deux des unités de Mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi), fer de lance des combats contre l’État islamique. L’homme avait la nationalité iranienne et parlait couramment le persan. Il se trouvait depuis 2009 sous le coup de sanctions américaines pour avoir fondé le Hezbollah irakien, accusé de « terrorisme ».Ce groupe aurait reçu en 2018 de l’Iran des missiles balistiques à courte portée et demande aujourd’hui aux forces irakiennes de rester à distance d’au moins un kilomètre des bases américaines qu’il entend frapper.

Les États-Unis contrôlent cinq bases dans le pays et logent des troupes également dans des bases de l’armée irakienne. Mais il est difficile de prévoir ce qui va se passer après la résolution du Parlement irakien. Le vote n’a reçu l’appui que des partis chiites, de nombreux députés se sont abstenus et la résolution ne contient aucun calendrier de retrait.

L’Otan veut poursuivre sa mission

Lundi, à Bruxelles, le secrétaire général de l’Otan a affirmé le “soutien fort” des alliés pour la mission d’entraînement de l’armée irakienne. Cette mission non combattante mobilise actuellement 500 soldats de tous pays. “Moins d’une dizaine” de soldats belges en font partie actuellement selon la Défense nationale.

Jens Stoltenberg justifie l’intérêt de l’Otan pour la mission irakienne par le besoin de poursuivre la lutte contre l’État islamique. L’Otan a suspendu pour le moment sa mission, concentre tous ses efforts à la protection de ses troupes et demande une « désescalade » du conflit.