Dimanche, les Etats-Unis ont été les premiers à promettre leur aide. Peu de temps après, l'Union Européenne a suivi le mouvement. Le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé, ce qui permet de centraliser les offres d'aide de la part des Etats membres et de quelques autres pays. Ainsi l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, et la Russie ont fait part de leur intention de soutenir l'Inde en fournissant des réserves d'oxygène et des médicaments dans l'urgence. Même le Pakistan, normalement ennemi, a proposé de fournir des ventilateurs en geste de solidarité.

Retour sur les images édifiantes de ce pays touché de plein fouet par une recrudescence de la pandémie.