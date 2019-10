Asie Syrie: les Kurdes forcés de laisser Damas revenir dans le Nord Vincent Braun

L’armée syrienne s’y redéploie suite à l’opération turque. Un retour à l’ordre d’avant la guerre. Les indignations d’ONG humanitaires et de gouvernements de la planète n’y changeront rien. Recep Tayyip Erdogan a confirmé mercredi qu’il poursuivrait l’intervention de l’armée turque et de ses supplétifs, lancée il y a huit jours dans le nord de la Syrie, "jusqu’à ce qu’elle atteigne son objectif". La Turquie entend créer une zone tampon en territoire syrien, le long de sa frontière, afin d’y reloger une partie des 3,5 millions de Syriens qui, au fil des années, ont fui les combats dans leur pays et se sont réfugiés en Turquie.