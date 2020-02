Les Kurdes syriens annoncent qu’ils entendent juger tous les Foreign Terrorists Fighters (FTF) à partir du printemps 2020.

« La décision a été prise à la suite de l’inaction de la communauté internationale » à propos des plus de 1 000 combattants étrangers de l’État islamique qu’ils détiennent au nord-est de la Syrie, sans compter sur environ 12 000 femmes et enfants liés au groupe djihadiste qui séjournent dans des camps, notamment dans celui d’Al-Hol.

Selon le Rojava Information Center, l’annonce a été faite ce mercredi par Abdulkarim Omar, le responsable des relations extérieures de cette région à majorité kurde et où sont basées les Forces démocratiques syriennes (FDS) qui ont arrêté la plupart de ces combattants.

« Nous détenons 8 000 enfants et plus de 4 000 femmes, en plus des combattants de l’EI, des résidents de 53 pays. C’est une crise internationale et une solution internationale doit être trouvée », a déclaré le responsable adjoint Fener al-Kait, après une rencontre avec le ministre finlandais des Affaires étrangères. « Malheureusement, de nombreux pays n’ont pas répondu à nos appels. Par exemple, nous avons remis moins de 10 % des enfants liés à l’État islamique à leurs pays ».

Les Kurdes syriens ont demandé à la Finlande une assistance pour mettre en place ces tribunaux et juger les djihadistes selon leurs lois. Les Kurdes syriens n’appliquent pas la peine de mort, contrairement à l’Irak, en tout cas pour les quelques 6 000 djihadistes locaux qu’ils ont déjà jugés.

L’annonce a été faite alors que le ministre belge Philippe Goffin revient d’une mission d’information en Irak, où il s’est notamment penché sur la question des FTF.