Une semaine après la tragique double explosion du port de Beyrouth, la colère des Libanais ne retombe pas tandis que le pays s’enfonce dans une grave crise politique.

La rue crie toujours sa colère envers les autorités qu’elle juge responsables de la catastrophe du port de Beyrouth, qui a tué 171 personnes et fait plus de 6 000 blessés, selon un bilan toujours provisoire. Mardi soir, les Libanais se sont rassemblés en masse devant le port, pour une manifestation au mot d’ordre explicite : "Enterrez d’abord les autorités". "La démission du gouvernement n’est pas le point final", "Il y a encore [le président Michel] Aoun, [celui du Parlement, Nabih] Berri et l’ensemble du système", pouvait-on lire dans des appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux.