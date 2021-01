Plus d’une dizaine d’ambassades, dont celle des États-Unis et la délégation de l’Union européenne, ont exhorté vendredi la Birmanie à "adhérer aux normes démocratiques" , rejoignant l’Onu dans un chœur d’inquiétudes internationales vis-à-vis d’un possible coup d’État. "Nous attendons avec impatience la convocation pacifique du Parlement le 1er février, avec l’élec tion du président, et des chefs des deux Assemblées" , est-il écrit. "(Nous) nous opposons à toute tentative de modifier le résultat des élections ou d’entraver la transition démocratique en Birmanie."

Le pays est sorti il y a tout juste dix ans d’un régime militaire au pouvoir pendant presque un demi-siècle. La Constitution, rédigée par la junte, prévoit un partage des pouvoirs entre les civils et les généraux. Depuis des semaines, la puissante armée n’a cessé de lancer des accusations d’irrégularités lors des élections de novembre, remportées haut la main par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d’Aung San Suu Kyi.

Ils ont notamment réclamé de pouvoir vérifier les listes électorales, une demande appuyée par le porte-parole de l’armée mardi lors d’une conférence de presse où il n’a pas exclu une reprise en main du pays par les militaires. Les craintes ont encore grandi mercredi après que le puissant chef de l’armée, le général Min Aung Hlaing, eut déclaré que la Constitution du pays pouvait être "révoquée" dans certaines circonstances.