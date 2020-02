Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, est arrivé lundi à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, dans le cadre d'une visite qui n'avait pas été annoncée, ont indiqué les autorités kurdes.

Elles ont publié sur Twitter des photos de l'arrivée sur l'aéroport d'Erbil d'une délégation belge "de haut niveau" conduite par M. Goffin.

A sa descente d'avion, un appareil de transport C-130 Hercules militaire, le chef de la diplomatie belge a été accueilli par son homologue kurde, Safeen Muhsin Dizayee, avant de rencontre le Premier ministre Masrour Barzani.

Il devait également rencontrer le président de la région autonome du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, au pouvoir depuis mai 2028.

Neveu du premier président du Kurdistan, Massoud Barzani, et petit-fils du chef historique du mouvement kurde en Irak, Moustafa Barzani, le président a passé une partie de sa vie en exil en Iran et parle couramment kurde, farsi et anglais. Cet ancien vice-Premier ministre puis chef du gouvernement kurde dispose de puissants relais au sein du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) des Barzani et du gouvernement régional du Kurdistan (GRK).

L'armée belge a participé durant trois ans (2015-2018) à la formation des peshmergas, les combattants kurdes, sous le nom d'opération Valiant Phoenix (OVP) lors d'une mission d'entraînement, de conseil et d'assistance au profit de forces locales. Il ne reste actuellement plus que quatre officiers de liaison belges au Kurdistan irakien dans le cadre de l'opération Inherent Resolve (OIR, le nom donné par les Etats-Unis à l'action de la coalition anti-Etat islamique (EI), selon une source militaire.