Malgré l'épidémie de coronavirus, l'Iran reprend ses activités économiques, sous les critiques

La timide reprise de l’activité économique en Iran en pleine épidémie de Covid-19 fait grincer de plus en plus de dents. Des commerces ont rouvert alors que l’épidémie est toujours en cours.



Experts et politiques montent au créneau pour demander des comptes. Les autorités sont critiquées pour leur mauvaise gestion et leurs chiffres sous-estimés.