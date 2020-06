Face à Pékin, le Premier ministre indien ne peut pas faire aveu de faiblesse © AFP Asie Emmanuel Derville, correspondant à New Delhi

Voilà plus de six semaines que soldats indiens et chinois se regardent en chiens de faïence le long de la ligne de démarcation dans la région du Ladakh, dans l’ouest de l’Himalaya. Jusqu’à présent, la querelle autour du tracé qui sépare les deux pays ressemblait à une guerre des boutons. Les militaires déployés sur place échangeaient des insultes, des coups de poing, des coups de bâton. Des bagarres, le mois dernier, avaient fait des blessés légers dans chaque camp. Mais, dans la nuit de lundi à mardi, la querelle s’est muée en guerre ouverte avec la mort de vingt soldats indiens, dont un colonel.