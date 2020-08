Les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient depuis quelque temps en raison de la loi chinoise sur la sécurité à Hong Kong et de l'épidémie de coronavirus. Le rédacteur en chef Hu Xijin déclare sur Twitter que les autorités chinoises tiennent compte du fait que tous les journalistes chinois devront quitter les États-Unis, étant donné que ces derniers ne prolongent plus les visas. "Si c'est le cas, la Chine ripostera, notamment en visant les journalistes américains à Hong Kong", déclare M. Hu, qui est connu comme un informateur fiable des actions du gouvernement chinois. Le média qu'il dirige est le journal du Parti communiste.

Le Département d'État américain ne fait aucun commentaire. Si les autorités chinoises vont effectivement expulser les journalistes américains, ce sera en guise de représailles. Après l'introduction par les États-Unis de restrictions en matière de visas pour les journalistes chinois, Pékin a expulsé douze journalistes américains en février, dont trois reporters du Wall Street Journal. Par la suite, le gouvernement Trump a de nouveau décidé d'ordonner à tous les médias d'État chinois, y compris l'agence de presse Xinhua, de réduire de moitié leur occupation aux États-Unis.

À Hong Kong, qui a traditionnellement sa propre politique d'immigration, il n'y a pas de visa de journaliste, contrairement à la Chine. Cependant, l'indépendance de l'ancienne colonie de la Couronne britannique est de plus en plus minée par la Chine. Si celle-ci décide d'expulser les journalistes américains de Hong Kong, les tensions entre les deux superpuissances devraient encore s'accroître. M. Hu a averti précédemment que les visas de plusieurs journalistes chinois aux Etats-Unis expireront jeudi et n'ont pas encore été prolongés. La Chine va réagir "férocement", a écrit M. Hu sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter.