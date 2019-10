Les forces militaires turques et la coalition de groupes armés syriens soutenus par la Turquie se sont rendus coupables de crimes de guerre, tuant sommairement, blessant des civils et commettant des attaques, dans le cadre de l'offensive turque contre les Kurdes en cours depuis le 8 octobre dans le nord de la Syrie, affirme vendredi Amnesty International dans un communiqué. L'organisation a recueilli entre le 16 et le 17 octobre les témoignages de 17 personnes, dont du personnel médical et de secours, des civils déplacés, des journalistes, des travailleurs humanitaires locaux et internationaux, ainsi qu'une analyse et une vérification de séquences vidéo et enfin, des rapports médicaux et d'autres documents.

Les informations recueillies "fournissent des preuves accablantes", selon Amnesty, "d'attaques aveugles dans des zones résidentielles, notamment contre une maison, une boulangerie et une école, perpétrées par la Turquie et des groupes armés syriens alliés". Il "révèle également l'assassinat de sang froid d'une femme politique syro-kurde, Hevrin Khalaf, par des membres d'Ahrar Al-Sharqiya, membre de l'armée nationale syrienne, une coalition de groupes armés syriens équipés et soutenus par la Turquie".