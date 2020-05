C’est l’histoire d’un enfant de 6 ans, enlevé il y a tout juste 25 ans et disparu depuis. Il ne reste de lui que la photo d’un garçonnet regardant droit l’objectif, la bouche entrouverte et les joues rougies par le soleil de la haute altitude. À peine Gedhun Choekyi Nyima a-t-il été reconnu comme l’un des plus hauts dignitaires du bouddhisme tibétain par le dalaï-lama, qu’il a été enlevé le 17 mai 1995 par les autorités communistes chinoises. On ne sait, depuis, ce que le XIe panchen-lama - "le plus jeune prisonnier politique au monde", selon Amnesty International - et sa famille sont devenus.

"Chaque fois que nous allions à Pékin, nous demandions à le voir", se souvient un fonctionnaire de l’Union européenne qui fut en charge des relations avec la Chine, "mais on nous répondait qu’il étudiait et qu’il ne souhaitait pas être dérangé". Le discours officiel n’a pas changé depuis, si ce n’est que l’enfant - pour autant qu’il ne soit pas décédé - est devenu trentenaire et qu’il aurait trouvé un job après avoir effectué des études universitaires. Au groupe de travail de l’Onu sur les disparitions forcées, qui lui a demandé l’an dernier de fournir de plus amples explications, le gouvernement chinois a fait savoir que le jeune homme voulait se concentrer sur son travail et mener "une vie normale", sans interférence extérieure.

Or l’évaporation du panchen-lama, considéré comme la réincarnation du Bouddha de la lumière infinie, a des conséquences politiques et religieuses de taille sur l’avenir du Tibet.