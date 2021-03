La Chine continue à riposter à l’artillerie lourde à ceux - hommes politiques, universitaires, centres de recherche, entreprises, etc. - qui mettent en lumière et/ou critiquent la politique répressive mise en œuvre au Xinjiang contre les Ouïghours et autres minorités musulmanes, en pointant du doigt les détentions arbitraires, les tortures, le travail forcé, la surveillance orwellienne, la stérilisation de femmes, la séparation de familles, etc. Pékin a sanctionné vendredi une série de personnalités britanniques, alors que plusieurs grandes enseignes étrangères sont dans la tourmente sur le marché chinois.

L’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada avaient pris lundi des mesures punitives contre quatre dirigeants passés ou actuels de la Région autonome du Xinjiang pour leur rôle dans la répression. Les États-Unis, qui sanctionnaient déjà deux de ces responsables depuis 2020, avaient ajouté les deux autres à leur liste. Pékin a alors répliqué en sanctionnant à son tour dix Européens, dont des parlementaires et des universitaires, et quatre organisations, les accusant "de propager des mensonges". Parmi les élus visés, le député écologiste belge Samuel Cogolati.

Vendredi, donc, Pékin a étendu ses sanctions à neuf Britanniques, dont des parlementaires de haut rang, ainsi que quatre entités. Une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, a accusé les Occidentaux d’être à l’origine des hostilités. La Chine "ne peut traiter avec eux que d’une manière qu’ils comprennent et dont ils se souviennent".

Sur la liste noire chinoise figurent la commission des droits de l’homme du Parti conservateur, ainsi que l’ancien chef de ce parti, Iain Duncan Smith, et la membre travailliste de la chambre des Lords, Helena Kennedy. S’y trouve aussi l’anthropologue et professeure à l’université de Newcastle Jo Smith Finley, qui était encore au Xinjiang en 2018. "J’ai été le témoin du traumatisme et de la peur la plus abjecte jamais rencontrés en 27 ans de recherche sur les communautés ouïghoures", racontait-elle à son retour de Chine. "On n’ose même plus dire ‘Ässalam älläykum’(‘Que la paix soit avec vous’), c’est trop religieux", lui avait déclaré une jeune Ouïghoure. Seuls deux des nombreux contacts que Jo Smith Finley entretenait depuis deux décennies sur place avaient accepté de la revoir, "les autres étaient trop pétrifiés". Alors "je ne regrette pas d’avoir parlé, et je ne serai pas réduite au silence", a-t-elle réagi vendredi sur Twitter. Les Britanniques visés par ces sanctions jouent un "rôle vital" pour dénoncer "les atteintes grossières" aux droits de l’homme, a réagi le Premier ministre Boris Johnson, en les assurant de son soutien.

H&M, Nike, Adidas dans le viseur

Après la publication d’études sur le "travail forcé" des Ouïghours, plusieurs entreprises de prêt-à-porter comme le suédois H&M, l’américain Nike, l’allemand Adidas ou le japonais Uniqlo s’étaient engagées à ne plus utiliser de coton du Xinjiang, une région qui représente près d’un cinquième de la production mondiale et fournit de nombreux géants de l’habillement. Les communiqués de ces entreprises sont opportunément réapparus cette semaine sur le réseau social chinois Weibo. Première entreprise visée, H&M avait déjà vu mercredi ses produits retirés des principaux sites chinois de vente en ligne.

La polémique a ensuite enflé jeudi avec l’annonce par plusieurs acteurs et chanteurs chinois qu’ils coupaient tout lien avec Nike, Adidas, Uniqlo, Converse ou encore Calvin Klein, dont ils ou elles étaient les ambassadeurs d’image. Signe d’une possible intervention de l’exécutif chinois, c’est la Ligue de la jeunesse communiste, une organisation affiliée au parti au pouvoir, qui avait lancé les hostilités sur Weibo entraînant le boycott de ces marques.

Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a volé au secours de H&M qui fait plus de 5 % de son chiffre d’affaires en Chine où il compte près de 10 % de ses magasins. "Je pense que c’est très bien quand les entreprises prennent leurs responsabilités sur les conditions de travail des salariés partout dans le monde, que les salariés soient traités avec respect."