Panusaya Sithijirawattanakul, l'étudiante qui avait défié la monarchie thaïlandaise, a été arrêtée Asie Sabine Verhest

"Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même." Celle de Panusaya Sithijirawattanakul a basculé le 10 août dernier quand la jeune femme de 22 ans a lu, sous les acclamations de milliers d’étudiants, un manifeste en dix points appelant à la réforme de l’institution la plus intouchable de Thaïlande: la riche et puissante monarchie.