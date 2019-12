Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu mardi les dirigeants irakiens que les Etats-Unis entendaient "protéger et défendre" les Américains, après que l'ambassade américaine à Bagdad eut été prise d'assaut par une foule en colère.

Lors d'entretiens téléphoniques, le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi et le président Barham Saleh "ont assuré au secrétaire d'Etat qu'ils prenaient leurs responsabilités au sérieux et garantiraient la sûreté et la sécurité des employés et des infrastructures américains", a rapporté le département d'Etat américain dans un communiqué.

Mike Pompeo "a prévenu clairement que les Etats-Unis allaient protéger et défendre leurs ressortissants, qui sont sur place pour soutenir un Irak souverain et indépendant", a-t-il ajouté.

Des milliers d'Irakiens, partisans de paramilitaires pro-iraniens, ont pris d'assaut mardi l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad pour protester contre des frappes américaines en Irak.

Donald Trump a dénoncé une action "orchestrée" par l'Iran et a demandé aux autorités irakiennes de "protéger l'ambassade".