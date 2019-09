AsieInterview Population ouïghoure surveillée et contrôlée par la Chine: "Les gens essaient de continuer à vivre pour ne pas devenir fous" Sabine Verhest

Hanna Burdorf, doctorante à l’université de Newcastle, vient de passer un an en Chine. Elle s’est rendue à trois reprises au Xinjiang, en 2018 et 2019, pour effectuer des recherches (aussi discrètement que possible) sur l’éducation bilingue des enfants ouïghours. Elle a été contrôlée, suivie, filmée, interrogée.