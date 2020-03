Les Forces démocratiques syriennes (FDS) qui ont combattu l’État islamique avec l’appui essentiellement aérien de la coalition internationale sont composées de trois factions.

La plus puissante, les Unités de protection du peuple (YPG), est la branche armée du principal parti kurde du nord de la Syrie. Mais il y a aussi des unités chrétiennes syriaques, favorables aux Kurdes, et des composantes des tribus arabes. Voilà pourquoi au mur de la Fédération des vétérans du nord et de l’est de la Syrie, à Qamishli, le nom de l’organisme est écrit dans les trois langues de cette région autonome : kurde, syriaque et arabe.