La foule est dense dans les rues. Ici et là, certains portent des masques. Après plus de deux mois et demi de confinement, Bethléem a retrouvé un peu de vie, mais beaucoup de volets bleu turquoise sont encore fermés : la plupart des échoppes pour touristes n’ont toujours pas rouvert. La ville du sud de la Cisjordanie a été la première à être verrouillée début mars, après la découverte de cas de coronavirus.

(...)