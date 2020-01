Le célèbre chef de la force Al-Qods, chargée des interventions extérieures iraniennes, était considéré comme le grand protecteur de la République islamique. Il a été tué en Irak, ce vendredi, par l’armée américaine.

Une organisation aussi opaque et puissante que les Gardiens de la révolution iraniens (les Pasdaran) comprend une branche plus secrète encore, la force Al-Qods. À la tête de cette unité chargée des interventions extérieures, donc des dossiers les plus sensibles pour la République islamique, se tenait un homme, le général Qassem Soleimani. Celui-ci a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’un raid américain à l’aéroport de Bagdad.