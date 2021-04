Deux lettres et trois chiffres, MH370, désignent le vol qui constitue, sans l’ombre d’un doute, la plus grande énigme de l’histoire de l’aviation. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin disparaissait, au sens le plus littéral du terme, avec 227 passagers (des Chinois, en majorité) et 12 membres d’équipage.