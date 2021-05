La violente augmentation du nombre de cas en Inde depuis la fin mars a submergé les hôpitaux, avec des pénuries fatales de lits, de médicaments et d'oxygène.

L'Inde a enregistré 3.980 décès et 412.262 nouvelles contaminations en 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi. Cela porte son bilan total, que les experts jugent largement sous-évalué, à plus de 230.000 morts et plus de 21 millions de cas.

"Les gens sont en train de mourir littéralement dans les rues, dans les parkings ou chez eux. Je ne connais pas une seule famille qui n'ait pas au moins un de ses membres infecté", témoigne le directeur d'Oxfam en Inde, Amitabh Behar.

Oxfam Belgique collecte donc des dons pour fournir du matériel de protection au personnel hospitalier et à la population, mais aussi pour distribuer de l'aide alimentaire aux populations frappées par la pauvreté et la faim en raison de cette nouvelle vague de coronavirus.

Les dons récoltés par Unicef Belgique serviront à approvisionner les structures de santé en bouteilles et concentrateurs d'oxygène. Il s'agit également de fournir des tests de dépistage dans les districts les plus touchés et d'assurer le maintien des programmes et services de base pour les enfants.

Plan international a pour sa part étendu ses programmes d'aide à 48.000 familles. L'objectif est de renforcer leurs conditions de vie et de répondre aux premiers besoins alimentaires. L'ONG a également étendu son soutien à 20.000 enfants pour qu'ils continuent de se rendre à l'école.

Caritas international a quant à elle déployé 500 volontaires et membres du personnel sur le terrain. L'organisation va créer 200 centres d'informations pour sensibiliser les populations aux mesures contre le Covid-19. Ses équipes vont offrir de la nourriture, des soins de santé primaires et un soutien médical dans 60 nouveaux centres de mise en quarantaine.

Les organisations, toutes membres du Consortium belge pour les situations d'urgence, sont également actives sur le terrain de la vaccination. Caritas sensibilise les populations géographiquement plus isolées ainsi que les personnes plus âgées. Unicef achemine et distribue des vaccins, notamment en Inde, dans le cadre de l'initiative Covax. Enfin, Oxfam plaide au niveau international pour un accès équitable au vaccin.

Les dons peuvent se faire via les sites web des différentes organisations ou par virement bancaire.