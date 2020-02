Alors que la Chine est tout entière occupée à combattre l’épidémie de coronavirus et que cette crise humanitaire y bouleverse l’agenda politique (au point de mener à un report sans précédent de la session annuelle du Parlement, prévue le mois prochain), le régime communiste n’en continue pas moins de soigner ses intérêts, fût-ce plus discrètement. C’est le cas sur le terrain diplomatique avec une rencontre d’importance organisée vendredi dernier en marge d’une conférence internationale sur la sécurité à Munich : elle a pour la première fois mis en présence les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Saint-Siège.