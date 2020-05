Séoul va envoyer un million de masques aux vétérans de la Guerre de Corée vivant dans le monde entier pour leur exprimer sa gratitude à l'occasion du 70ème anniversaire du début de ce conflit brutal qui a laissé la péninsule divisée, ont annoncé jeudi des responsables sud-coréens. La guerre (1950-1953) opposait les forces sud-coréennes soutenues par une coalition de l'Onu emmenée par les Etats-Unis aux forces nord-coréennes et chinoises. Elle s'est achevée par un cessez-le-feu, non par un traité de paix.

Près de deux millions de soldats et d'infirmiers et médecins provenant de 22 pays membres de l'Onu y ont participé, selon le gouvernement sud-coréen. Près de 38.000 ont péri et 103.000 ont été blessés.

Dans les décennies qui ont suivi, le Sud a connu un spectaculaire essor qui a propulsé son économie au 12ème rang mondial. La Corée du Sud a en outre été saluée pour son efficacité face à l'épidémie de coronavirus, grâce notamment à une stratégie de dépistage massif.

"Les 22 pays connaissent actuellement des difficultés à cause du coronavirus et il est urgent de fournir des masques aux vétérans vieillissant, qui sont en moyenne âgés de 88 ans, et qui sont particulièrement vulnérables face à la maladie", a déclaré dans un communiqué le ministère sud-coréen des Patriotes et des Vétérans.

Ces masques sont un témoignage de la gratitude de Séoul pour "le service rendu il y a 70 ans", a-t-il ajouté.

Ce projet a reçu un feu vert spécial du gouvernement qui impose des restrictions aux exportations de masques pour empêcher toute pénurie.

La moitié des masques seront à destination des Etats-Unis, premier allié de la Corée du Sud qui fournit 90% des effectifs de la coalition étrangère pendant la guerre.

Dans la plupart des pays, ce sont les ambassades de Corée du Sud qui auront pour mission de distribuer les masques aux vétérans qui ont survécu, dont le nombre est estimé à 400.000.