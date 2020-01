Le général Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak et dirigeant des Gardiens de la Révolution, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. Une vidéo montre des manifestants irakiens se réjouir de sa mort.

Des dizaines d'Irakiens qui conspuent depuis plus de trois mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien chantent et dansent vendredi matin sur la place Tahrir de la capitale irakienne, a constaté un photographe de l'AFP. "Qassem Soleimani, la victoire divine est arrivée", scandaient ces manifestants. "C'est Dieu qui a vengé le sang des martyrs", a affirmé à l'AFP un protestataire, alors que la révolte a été marquée par près de 460 morts et 25.000 blessés.

Des banderoles et des drapeaux

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a pour sa part publié sur Twitter une vidéo montrant ce qu'il présente comme des Irakiens "dansant dans la rue" pour célébrer la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les Etats-Unis lors d'un raid à Bagdad. "Des Irakiens - des Irakiens - dansant dans la rue pour la liberté; reconnaissants que le général Soleimani ne soit plus", a tweeté M. Pompeo pour accompagner une vidéo montrant une foule courant le long d'une route en brandissant des drapeaux et des banderoles. © AFP

M. Pompeo n'a fourni aucune précision sur l'origine de cette vidéo ou le lieu de son tournage. © AFP

Le Pentagone a annoncé que le président américain Donald Trump avait lui-même donné l'ordre de "tuer" Soleimani.

L'Iran a immédiatement promis de "venger" sa mort.