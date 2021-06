Son statut d'esclave, son passage dans les camps et sa fuite du pays : une dissidente nord-coréenne témoigne Asie Jacques Besnard

© DR

Il y a des rencontres qui vous font prendre un peu de recul sur votre vie et relativiser tous vos soucis. C'est le cas de cet entretien en compagnie de Jihyun Park. A 52 ans, cette femme a, déjà, vécu mille vies. Pendant deux heures, la Nord-Coréenne a raconté à La Libre Belgique son enfance passée dans le pays le plus fermé du monde, sa fuite, son arrivée en Chine, le trafic dont elle a été victime, cet homme stupide qui l'a achetée pour la traiter comme une esclave, l'enfant qu'elle a eu avec lui, son arrestation par la police, le retour en Corée du Nord, les mois passés dans les camps, avant un nouveau départ, l'asile et la liberté. Enfin. Jihyun Park est arrivée en Grande-Bretagne en 2008 et a été candidate aux dernières élections locales. Elle n'a pas été élue mais s'estime "heureuse d'avoir pu participer à la vie démocratique". Jihyun Park, dissidente nord-coréenne, est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.