Suspicions qui passent mal, menace implicite: Téhéran et le gendarme nucléaire poursuivent leur bras de fer Vincent Braun

Pour peu, on se croirait revenu une quinzaine d’années en arrière, au plus fort des tensions dans le dossier du programme nucléaire iranien. Cette semaine, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est lancée dans l’examen d’une résolution qui vise à exhorter formellement l’Iran à permettre la visite de ses inspecteurs sur deux sites non répertoriés ayant pu abriter des activités nucléaires par le passé. Le conseil de gouverneurs de l’agence onusienne devrait se prononcer sur cette question, ce vendredi, à l’issue d’une réunion entamée lundi.