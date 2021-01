Syrie: 40 morts dans des raids d'Israël contre des positions militaires

Asie

AFP

Au moins 40 soldats et combattants prorégime ont été tués dans des frappes aériennes israliennes visant dans la nuit de mardi à mercredi des positions militaires dans l'est de la Syrie, l'attaque la plus meurtrière depuis deux ans et demi.