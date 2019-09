L’accord sur le programme nucléaire iranien est virtuellement en état de mort clinique. L’Iran s’est délié mercredi soir de la totalité de ses engagements pris dans le cadre de ce plan conclu en 2015 avec les grandes puissances atomiques de la planète. L’annonce du président iranien, présentée un peu plus tôt dans la journée comme imminente, constitue le troisième abandon des restrictions que l’Iran avait accepté d’imposer à son programme nucléaire en signant l’accord international de Vienne. Et sans doute le dernier tant les mots prononcés par Hassan Rohani à la télévision d’État paraissent laisser peu de chances de survie à l’accord : "L’organisation de l’énergie atomique reçoit l’ordre de prendre toute mesure nécessaire en matière de recherche et de développement et d’abandonner tous les engagements en place dans ce domaine". L’Iran, a-t-il indiqué, vise une "expansion dans (le domaine) des centrifugeuses", ces machines qui permettent d’enrichir l’uranium (c’est-à-dire d’augmenter leur proportion en isotopes fissiles).

(...)