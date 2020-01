Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent pour réagir aux tensions entre Washington et Téhéran. L’Europe doit s’engager dans une "bataille juridique" avec l’Iran et se poser en "médiateur", estime M. Golpour, sociologue et spécialiste de l'Iran.

Quelle réponse apporter à la crise entre les États-Unis et l’Iran, qui fait craindre une escalade aux lourdes conséquences pour l’Europe ? Comment se positionner en tant que médiateur entre Washington et Téhéran, sans se mettre à dos le premier ni perdre l’image d’interlocuteur indépendant aux yeux du deuxième ? Le tout en gardant à l’esprit les différentes sensibilités et intérêts des États membres.