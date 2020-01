L'ensemble des manifestants pro-Iran qui observaient un sit-in aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad ont quitté les lieux, au lendemain d'une attaque inédite contre le gigantesque complexe de la chancellerie, a constaté un photographe de l'AFP.

Se dirigeant vers les sorties de l'ultrasécurisée Zone verte où est située l'ambassade, les manifestants formaient des défilés et scandaient "On les a brûlés", alors que des camions transportaient les barres de fer et les bâches des tentes qu'ils avaient installées mardi pour un sit-in qu'ils annonçaient alors illimité.