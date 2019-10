Le président américain Donald Trump a qualifié mercredi de "grand succès" la création d'une zone de sécurité en Syrie, annonçant qu'il ferait une déclaration sur le sujet en fin de matinée depuis la Maison Blanche.

"Grand succès à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Zone de sécurité créée !", a tweeté le milliardaire américain.

"Le cessez-le-feu a été respecté et les combats ont pris fin. Les Kurdes sont en sécurité et ont très bien travaillé avec nous. Les prisonniers de l'EI (groupe Etat islamique) sont en lieu sûr", a ajouté la locataire de la Maison Blanche qui s'exprimera à 11H00 (17h, heure belge).

La Turquie a annoncé mardi soir qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie car ces dernières se sont retirées des zones frontalières.

De leur côté, les présidents russe et turc, acteurs centraux du conflit syrien, se sont mis d'accord sur une prise de contrôle en commun de la majeure partie de cette zone.

L'offensive turque avait commencé à la suite de l'annonce du retrait militaire des Etats-Unis du Nord-Est syrien, dénoncé par de nombreux élus démocrates comme républicains comme un abandon des Kurdes, alliés de Washington dans la lutte contre l'EI.

Potentiel achat de missiles russes

Pendant ce temps-là, la Russie négocie tout de même la vente à la Turquie de nouveaux systèmes de missiles antiaériens S-400, dont un premier lot a été acheté par Ankara malgré les protestations de Washington, a annoncé ce mercredi aussi un responsable russe. "Nous discutons actuellement cette option, le modèle financier et les délais de livraisons", a indiqué Alexandre Mikheïev, le chef de la société publique russe chargée des exportations d'armements, Rosoboronexport, interrogé par l'agence Interfax.

Cette annonce intervient alors que la Russie et la Turquie affichent un rapprochement spectaculaire, dont le dernier exemple en date est l'accord conclu mardi par les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, sur un retrait des forces kurdes du nord-est de la Syrie et le contrôle en commun d'une large partie de la frontière turco-syrienne.

La Turquie a commencé en juillet à recevoir des systèmes S-400, considéré comme l'un des fleurons de l'industrie militaire russe, en vertu d'un contrat estimé à 2,5 milliards de dollars.

"Ce contrat a été rempli avant les délais impartis", s'est félicité Alexandre Mikheïev, en marge du premier forum "Russie-Afrique" organisé à Sotchi. Il a précisé que ces livraisons avaient nécessité l'envoi de 72 cargaisons par transport aérien.