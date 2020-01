Avec 57,1% des voix, elle a fait mieux samedi que son score, pourtant historique, de 2016. Un succès qui doit beaucoup à la situation à Hong Kong et à la répulsion que le Parti communiste chinois continue d’inspirer dans l’ancienne Formose

Les autorités chinoises ont une raison de plus de maudire la crise politique qui s’éternise à Hong Kong : elle est largement responsable de la victoire écrasante remportée samedi par Tsai Ing-wen, reconduite pour quatre ans à la présidence de Taiwan avec 57,1 % des voix, un score qui est même légèrement supérieur aux 56 % recueillis lors de son élection en janvier 2016. Cela signifie que les relations entre Pékin et Taipei ne sont a priori pas près de s’améliorer, et que le projet de réunification nationale si cher au parti communiste est voué à demeurer un rêve lointain.