L'épouse de l'homme a tenté de joindre à plusieurs reprises son mari. Sans réponse, elle a alors alerté le personnel de l'établissement qui a retrouvé G.V, inerte, dans sa chambre.



Sur la base d'une autopsie, la police a expliqué que notre compatriote était mort des "suites d'une complication liée au Covid".



Depuis février, G.V se trouvait en Inde, à Vishakhapatnam, pour son travail. Il aurait contracté le coronavirus quelques jours auparavant et était en quarantaine dans sa chambre d’hôtel depuis le 20 avril dernier.

La situation sanitaire en Inde est catastrophique. Des rassemblements politiques et religieux importants, ainsi que l'émergence du variant indien, ont complètement saturé les hôpitaux. Au total 201.187 personnes ont officiellement succombé du virus dans ce pays d'Asie, dont plus de 3000 ces dernières 24 heures. Près de six millions de nouveaux cas se sont également ajoutés au bilan sur ce seul mois d’avril.