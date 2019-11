Un manifestant sur lequel un policier tire à bout portant, un autre qui transforme un adversaire en torche vivante : Hong Kong vient de connaître une des journées les plus dramatiques en cinq mois de contestation politique. De dégradations des bâtiments publics en saccages des centres commerciaux, de la paralysie des transports à la suspension des cours dans les universités, le chaos s’étend, avec des débordements de plus en plus violents d’un côté comme de l’autre, de la part de ceux qui réclament davantage de démocratie dans l’ex-colonie britannique, comme de ceux qui souscrivent à la volonté de Pékin de ralentir et limiter d’éventuelles réformes.