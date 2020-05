Un pigeon d'origine pakistanaise a été intercepté et arrêté par les autorités indiennes, alors qu'il transportait un étrange message.

Si cette histoire peut prêter à rire, elle est pourtant très sérieuse ! Depuis près de 50 ans, le Pakistan et l'Inde se disputent le territoire du cachemire. Dans un climat très tendu, des combats armés éclatent régulièrement. Dans ce contexte, tous les moyens de communication les plus ingénieux sont les bienvenus, et cela passe aussi par les airs.

Depuis plusieurs années, le Pakistan a décidé de remettre au goût du jour l'usage des pigeons voyageurs pour faire passer des messages le plus discrètement possible. Ainsi, ce lundi 25 mai, un pigeon a été intercepté par des villageois du Cachemire, à quelques kilomètres de la frontière pakistanaise. Le volatile a été remis aux autorités, qui ont pu découvrir accroché à sa patte un message composé d'une suite de chiffres.

Une arrestation pour le moins surprenante qui a été relayée par le journal pakistanais "Dawn", qui a réussi à retrouver le propriétaire du pigeon. L'homme en question, un Pakistanais, a expliqué avoir lâché l'animal dimanche dernier à l'occasion de la fin du Ramadan. Il a aussi déclaré que le message n'était absolument pas un code, mais son numéro de téléphone afin qu'on puisse le contacter dans le cas où l'oiseau se perdrait. Le Pakistanais a d'ailleurs profité de cette couverture médiatique pour demander au gouvernement indien de lui restituer son pigeon, mais sa demande s'est heurtée à un refus catégorique. Il faut dire que les cas d'espionnage à coup de volatiles ne sont pas rares dans la région. En 2016, un autre oiseau avait déjà été saisi, ce dernier transportait un message de menace à l'encontre du Premier ministre indien.