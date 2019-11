Pour le gouvernement de Hong Kong, et pour le Parti communiste chinois (PCC) aux ordres duquel il obéit, c’est le pire des scénarios, et un séisme largement imprévu qui plus est : l’opposition démocratique a non seulement remporté pour la première fois les élections locales aux conseils de district, organisées dimanche dans l’ex-colonie britannique, mais elle a laminé les partis réputés proches de l’establishment et donc de Pékin.