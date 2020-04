Kim Jong-un n’a plus été vu en public depuis le 11 avril, quand il avait présidé une réunion du Politburo du parti unique au pouvoir, lors de laquelle il avait été décidé de prendre des mesures plus fortes pour lutter contre le nouveau coronavirus - une rare allusion aux effets de l’épidémie dans le pays. L’agence officielle KCNA avait rapporté que le dirigeant avait assisté, le lendemain, à des manœuvres de l’aviation nord-coréenne. Ensuite, plus rien.