Jamais une fête nationale indienne n’a été aussi chaotique. Mardi, des milliers d’agriculteurs ont pénétré dans le Fort rouge, l’un des monuments les plus emblématiques et les plus sécurisés de Delhi. D’autres affrontements entre forces de l’ordre et protestataires ont eu lieu dans au moins deux quartiers à l’ouest et à l’est de la capitale toute la journée, faisant un mort.