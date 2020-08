Explosions de Beyrouth: vers une enquête internationale ? Asie Lafond Jenny

© AFP

La colère enfle dans les rues de Beyrouth. Un hashtag, "Pendez-les", circule depuis mercredi sur les réseaux sociaux, les Libanais appelant à se révolter contre les dirigeants du pays, jugés responsables de la catastrophe qui a endeuillé la capitale et ses environs. "Ça suffit, plus de pardon, plus d’excuses, en quelques minutes et surtout trente ans de corruption et d’incompétence, ils ont ravagé notre ville", témoigne, en colère, Roula, une habitante de Beyrouth qui a perdu plusieurs de ses amis dans le drame. Nombre de Libanais ont d’ailleurs profité de la venue du président français Emmanuel Macron, jeudi, pour l’interpeller avec véhémence, appelant la France à les débarrasser de la classe politique qu’ils estiment corrompue.