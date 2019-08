À l’aéroport et dans le rues de Hong Kong, des milliers de manifestants pro-démocratie entonnent la chanson “Do you hear the people sing?” de la comédie musicale Les Misérables, adaptation du roman de Victor Hugo.

“Entendez-vous le peuple chanter ? Chanter une chanson d'hommes en colère ? C'est la musique d'un peuple qui ne sera pas esclave à nouveau !” Des paroles fortes qui ne sortent pas pour la première fois de la bouche de manifestants.

Le chant est régulièrement repris par des manifestants aux quatre coins du monde. À Malmô, à Bratislava et à Bruxelles en septembre 2016, près de 15.000 manifestants anti-TTIP et CETA avaient entonné le même chant pour exprimer leur opposition aux traités transatlantiques négociés par l'Europe avec les États-Unis et le Canada.

“Do you hear the people sing?” est la version anglaise de la chanson “À la volonté du peuple”, interprétée par Michel Sardou en 1980. Aujourd’hui, elle est l’hymne de milliers de manifestants à travers le monde.