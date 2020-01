Il arrive que des généraux soient tués mais rarement sans qu’une guerre soit déclarée. Qassem Soleimani, l’un des officiers les plus populaires et prestigieux d’Iran, était tout sauf un homme de paix. Le puissant général, éliminé le 3 janvier à Bagdad par un drone tueur américain, était le grand stratège militaire de la République islamique et de la projection de sa "révolution" chiite dans la région.