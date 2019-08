2

L'Indonésie s'apprête à déménager sa capitale, un mal pour un mal?

Un mal pour un mal ? En Indonésie, l’idée d’un transfert de la capitale politique hors de Jakarta se précise. En particulier depuis avril et la réélection de Joko Widodo pour un second quinquennat. Ce lundi, le président indonésien a fait l’annonce du nouveau site qui doit remplacer l’actuel QG administratif du pays, qui compte plus de 10 millions d’habitants intra muros. Celui-ci se situe sur l’île de Bornéo, dans la province de Kalimantan, au cœur d’une forêt tropicale. Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la biodiversité.